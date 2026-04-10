Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩが反発している。９日の取引終了後に、ＮＧＫと共同で、生成ＡＩを活用した大規模な科学技術計算シミュレーションソフトウェアの開発手法を構築したと発表しており、好材料視されている。 同プロジェクトは、ＮＧＫの赤外線照射及び結晶析出に関する理論・実験的知見と、ラボロＡＩのＡＩ技術実装に関するノウハウを融合することで、製造業において重要なシミュレーション技術の開発を、より