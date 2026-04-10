ベルテクスコーポレーションは３月以降の全体調整局面において頑強ぶりを発揮した。青空圏で更なる水準切り上げを期待したい。 同社はコンクリート２次製品を手掛け、下水道や浸水対策向けの製品などを展開。全国各地で道路の陥没が発生し、その要因として上下水道インフラの老朽化が挙げられるなか、マンホールやヒューム管をはじめとする主力商品で更新工事向け需要が一段と拡大すると期待