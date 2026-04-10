2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』は、明治時代に生きた2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。主人公・一ノ瀬りんを見上愛、その“最強のバディ”となる、もう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じている。そんなりんと直美と深い関わりを持つようになる人物を、坂東彌十郎が演じるという。還暦を過ぎてからテレビに進出した彌十郎にとって、朝ドラは初出演のこと。そこで、彌十郎のこれ