午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６８、値下がり銘柄数は８４３、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、繊維、小売など。値下がりで目立つのは鉱業、情報・通信、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS