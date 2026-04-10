2026年4月10日の「駅弁の日」を記念し、JR高松駅で4月18日（土）・19日（日）の2日間、全国の人気駅弁が一堂に会する「旅弁当駅弁にぎわい×高松駅弁 駅弁大会」を開催します。JR四国とJR西日本グループの強力なタッグにより、販売数は各日900個以上と過去最大規模。注目は四国初登場となる名古屋名物「ぴよりん」のお弁当や、2025年万博で話題となった「ミャクミャクひっぱりだこ飯」の再登場です。通常は現地でしか入手できない