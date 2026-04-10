【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌音が、岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）に出演することが決定した。 ■続々発表される奇跡のキャスティング 今から60年前の1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SUKIYAKI」。いまだ世界中で愛され続ける「上を向いて歩こう」だ。 今から少し昔