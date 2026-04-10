10日10時現在の日経平均株価は前日比856.70円（1.53％）高の5万6752.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は668、値下がりは843、変わらずは60。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を499.61円押し上げている。次いでアドテスト が125.51円、東エレク が97.55円、フジクラ が95.94円、ファナック が58.83円と続く。 マイナス寄与度は41.84円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ＫＤＤＩ が35.