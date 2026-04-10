京都三大祭りのひとつ、葵祭の第68代斎王代に京都の大学生が選ばれました。 【写真を見る】葵祭のヒロイン「斎王代」68代は21歳の同志社大学生大役決定に喜びこれまでに童女や采女を経験し「斎王代さまの姿がとても美しいと思ったこと鮮明に覚えている」 葵祭の第68代斎王代に選ばれたのは、京都市左京区の同志社大学4年、塩見真桜さん(21)です。 京都で毎年5月15日に行われる「葵祭」。約500人の行列が平安貴族の