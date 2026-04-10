演歌歌手坂本冬美（59）が、デビュー40周年記念ベストアルバム「坂本冬美40thベスト〜轍（わだち）〜」を6月10日に発売する。発売日は昭和を代表する作曲家の恩師猪俣公章氏（93年に55歳で死去）の命日。節目の日に“歌の道40年”の軌跡を演歌とポップスに分けた2枚のCDに凝縮する。坂本は「先生、『あばれ太鼓』でデビューして早いもので40周年を迎えることができました。先生が旅立たれて33年。『歌詞を大切に歌いなさい』という