月イチ連載企画の「今も輝いてアイドル伝説」。今回は白石まるみ（６３）が登場です。伝説のドラマ「ムー一族」でデビューすると、「スチュワーデス物語」や「家政婦は見た！」シリーズといった大ヒットドラマのレギュラーとして愛くるしい魅力を振りまきました。現在も俳優として活躍する一方で、取得した各種の資格を生かす、多くの意外な顔も持っています。白石がデビューするきっかけは１９７７年、中３の時に応募した郷