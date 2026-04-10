演歌歌手坂本冬美（59）がデビュー40周年記念ベストアルバム「坂本冬美40thベスト〜轍（わだち）〜」を6月10日に発売する。発売日は昭和を代表する作曲家の恩師猪俣公章氏（93年に55歳で死去）の命日。節目の日に“歌の道40年”の軌跡を演歌とポップスに分けた2枚のCDに凝縮する。▼Disc1（演歌）＜1＞あばれ太鼓＜2＞祝い酒＜3＞能登はいらんかいね＜4＞火の国の女＜5＞夜桜お七＜6＞大志（こころざし）＜7＞風に立つ＜8＞凛とし