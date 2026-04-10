Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デザインが気に入って購入したサングラス。日常使いしてみるとズレてきたり屋内だと暗すぎたり、鼻骨やこめかみが痛くなったり……。といった不便に悩まされて、結局使うのを止めてしまうのが常でした。偏光・調光・UVカットを1枚に凝縮し、重さはわずか21.4g。「Sorge（ゾルゲ）」のこの特長を見たとき、「今までの