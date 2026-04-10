Image: Shutterstock こういうゴミからお宝系の話は大好物です。奇妙な化学反応は、もっとも処理が困難な廃棄物をまったく予想外のものに変身させてしまうことがあります。たとえば、ある実験ではPFASを利用してバッテリーグレードのリチウムを精製したそうです。そして今回、研究者たちは自動車のバッテリーの使用済み酸を利用して、クリーンな水素燃料をつくるレシピを見つけたみたいです