【「もののけ姫」4K UHD＋ブルーレイセット】 6月24日 発売予定 価格：11,880円 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、宮粼駿監督作品「もののけ姫」の4K UHD＋ブルーレイセットを6月24日にデジパック仕様で発売する。価格は11,880円 。 2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でもIMAX劇場上映された「もののけ姫」の4Kデジタルリマスタ