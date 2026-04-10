演歌歌手・坂本冬美がデビュー４０周年記念ベストアルバム「坂本冬美４０ｔｈベスト〜轍（わだち）〜」を６月１０日にリリースすると発表した。１９８６年に和歌山から上京し、恩師・猪俣公章氏に導かれ、念願の歌手デビューを果たし、ひたすらに演歌の道を突き進んできた４０年。その軌跡が、アルバムタイトルの「轍」に込められている。ベストアルバムは２枚組で、１枚目はデビュー曲「あばれ太鼓」、門出を祝う代表的な