12日阪神芝1600メートルで決戦中央競馬のG1・桜花賞は12日、阪神芝1600メートルで争われる。枠順が決定した9日、JRAから調教後の馬体重が発表された。体調に関連する重要なファクターだけにファンの注目が集まった。3歳牝馬のクラシック第1弾。前走出走時の馬体重から大きく変化していたのは前走比プラス20キロのリリージョワ（武幸）、同プラス16キロのナムラコスモス（大橋）だった。昨年の2歳女王スターアニス（高野）は