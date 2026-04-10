これは筆者自身の体験です。息子が通う幼稚園で、息子にだけ意地悪をするお友達の姿を見て、私はどう接すればいいのか悩んでいました。転園まで考えたものの、夫のひと言をきっかけに子どもが人との関わりの中で少しずつ強くなっていく大切さに気づかされた出来事です。 息子にだけ意地悪をするS君 息子が通う幼稚園には、なぜか息子にだけ意地悪をしてくるS君がいます。S君は背が高くて運動神経もよく、女の子たちから