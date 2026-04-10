将棋の名人戦第1局は、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太六冠が、粘る挑戦者・糸谷哲郎八段を振り切り勝利しました。東京のホテルで行われた名人戦7番勝負の第1局2日目は、糸谷八段(37)が封じた39手目が開かれ対局が再開しました。対局は中盤でペースをつかんだ藤井六冠が優位に進めましたが、終盤、9時間の持ち時間を使い切った糸谷八段が粘りを見せます。最後は藤井六冠が押し切り、136手で勝利しました。藤井六冠：「持