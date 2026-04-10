歌手の坂本冬美が、亡き恩師で作曲家の猪俣公章さん（享年５５）の命日となる６月１０日に、デビュー４０周年記念ベストアルバム「坂本冬美４０ｔｈベスト〜轍（わだち）〜」をリリースすることが１０日、発表された。ベスト盤はデビューから４０年の軌跡を収めた２枚組みで、ディスク１は演歌、ディスク２はポップスで構成。坂本が演歌という伝統を守りながら、新しい音楽表現に挑み続けてきた全３２曲がラインアップされた。