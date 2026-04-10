お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（５０）が、６歳長女の小学校入学式を報告。夫で元メジャーリーガーで野球解説者・マック鈴木氏（５０）との家族ショットを公開した。１０日までにブログを更新し、「こうめちゃん入学式」と夫婦で出席した様子をアップ。小原は真っ白なセットアップ、マック氏はピンクのネクタイと黒のスーツを着用し、ピンクのワンピースを着た長女と記念撮影した。１１歳の長男・誠希千くんは