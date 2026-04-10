映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の公開を記念し、4月18日と19日の2日間、明治神宮野球場でスペシャルナイターの開催が決定した。あわせて18日には、マリオ役の声優・宮野真守が始球式に登板することも発表された。【画像】この記事に関する別の写真当日は、宮野がマウンドに立つほか、マリオとルイージも球場に登場し、試合を盛り上げる予定。マリオとルイージは19日も球場に駆け付ける。人