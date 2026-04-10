元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。後藤は「オフショット」とつづり、ピンク色のワンピースを着用した自撮り写真を2枚アップした。この投稿にフォロワーからは「最近、日本人離れしてきた」「どんどん若くなってる真希ちゃん」「人妻には、マジ見えない」「とろける美しさっす」とコメントが寄せられている。