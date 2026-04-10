タレントのみちょぱこと池田美優（27）が9日までに、インスタグラムを更新。マタニティー旅行を報告した。3月の更新で「先生はむしろ中期の今のうちにと言ってくれたので一応知り合いも住んでるし行き慣れてるハワイに」とハワイ旅行を報告していた池田は「今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチ」と報告し、ハワイ満喫ショットをアップした。続けて「リニューアルしたばかりみたいでめちゃくちゃ綺麗だったし日