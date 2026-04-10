元AKB48メンバーでタレント、実業家の川崎希（38）が9日、ブログを更新。家族旅行を報告した。川崎は「家族旅行へひさびさの飛行機だ〜」とつづり、空港内や機内での家族ショットをアップした。続けて「世界一周旅行でマイルがたくさん溜まっててなんと家族全員で飛行機代が使用マイル数／運賃額等64,000マイル／4,120円現金は4120円だけで行ける〜ラッキーではでは出発」と運賃を明かした。川崎はモデルのアレクサ