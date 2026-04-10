作家・小川哲の同名小説を実写映画化した『君のクイズ』（5月15日公開）の場面写真20点が解禁された。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。【動画】映画『君のクイズ』本予告映像主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ば