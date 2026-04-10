静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が9日までに、インスタグラムを更新。古民家カフェでのショットをアップした。佐々木アナは「気になっていた伊豆の古民家カフェ勝手に、静岡は古民家カフェの宝庫!だと思っています」とつづり、カフェでケーキを楽しむ姿を披露した。佐々木アナは春らしい桜色のタイトなリブニットを着用。ニットはVネックになっており、美しいデコルテがあらわになっている。続けて「時間を忘れてしまう