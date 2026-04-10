◇NBAブルズ−ウィザーズ（2026年4月9日キャピタル・ワン・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が9日（日本時間10日）に敵地ウィザーズ戦で途中出場。第3Q途中に相手のヒジ打ちを被弾してヒヤリとする場面があった。この日は第1Qから途中出場。前半から2つのオフェンスファウルを誘うなど攻守に貢献した。第3Qはベンチスタート。残り7分33秒からコートに立つと、残り3分5秒には速攻からレイアップシュートを演出して