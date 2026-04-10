イラン情勢を受けて、ガソリンや石油製品の供給への不安が広がるなか、農水省が食料の安定確保のため、農林漁業者などに対して対応するチームを設置しました。鈴木憲和 農水大臣「本日、中東情勢に伴う食料の安定供給確保のための対応チームを設置いたしました」鈴木農水大臣は会見で、中東情勢で原油の供給不安が広がるなか、国内で食料の安定供給を図るため、「対応チーム」を設置したと明らかにしました。農林業や漁業など