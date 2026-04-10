「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月9日の第1試合で赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が、昨年の涙を振り払うかのような、強烈かつ繊細な倍満を炸裂させた。【映像】渡辺太、強気リーチで一発倍満ツモ！な瞬間場面は東2局。渡辺は東1局で満貫をアガり、3万4000点持ちのトップ目と絶好のスタートを切っていた。続くこの局、配牌には赤5索と赤五万が1枚ずつあり、さらにドラの白が1枚。4巡目にその白を重