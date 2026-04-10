「ロイヤルズ−ホワイトソックス」（９日、カンザスシティー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」で出場。四回に気迫のヘッドスライディングで先制のホームを踏んだ。この回、村上は先頭で四球を選ぶと、１死後にモンゴメリの打球は右翼手の頭上を越えた。村上は打球の行方を判断すると全力で二塁、三塁を駆け抜け、最後は本塁へ頭から飛び込んだ。村上は初回の第１打席は四球。四回の第２打席は初球の低め