東京・渋谷区富ヶ谷で進められていたマンション建設工事について、東京地裁が渋谷区に対し工事の停止命令を仮に出すよう命じた。周辺住民の申し立てを受けたもので、がけ崩れや土砂流出による災害の恐れがあると指摘、区は6日に施工業者に対し工事の一時停止を命令した。近隣住民が訴えた土砂崩れの危険東京・渋谷区で進められているマンション建設をめぐって東京地裁は、区に対し施工業者に工事を停止させるよう仮の命令を出した