非効率な優遇税制や補助金の廃止に向けて、政府はきょう、各省庁に対して政策効果を自己検証し、6月下旬までに公表するよう求めました。政府は「租税特別措置」と呼ばれる優遇税制や補助金・基金の見直しに向けて、今年1月から2月にかけて、ネット上で国民から意見を募集しました。「補助金依存を改めるべき」など、合わせておよそ3万7000件の意見が集まりました。片山さつき財務大臣「国民の皆様への説明責任を果たすべく、無駄の