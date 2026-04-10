NMB48を昨年9月に卒業した元メンバー芳野心咲（18）が10日までにインスタグラムを更新。中央大に入学したことを報告した。芳野は「【ご報告】中央大学に入学させていただきました」と、入学式の写真をアップ。「新しい道を進み始めて早半年、皆さんが盛大に送り出してくださったおかげで、無事に大学に合格をすることが出来ました」と感謝するとともに、「愛知から大阪まで通い続けた5年間は両立が上手くいかなくて気持ちばかりが