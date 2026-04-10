本来相性がいい人と悪い人がいますが、実は運気同様、相性も変化するのをご存知ですか？元来波長が合わない2人でも、時期によっては仲良くなれたりするのです。今回は3つのテーマ別に2026年4月に相性がいい組み合わせを紹介。出会いが増える春、人づきあいの参考にしてください。【詳細】他の記事はこちら2026年4月に相性がいい組み合わせ人との相性はずっと一定ではなく、運気と同じように変化するって知っていますか？今回は2026