こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。「眉メイク、これで合ってるのかな？」と感じたことありませんか？難しく思われがちな眉ですが、実はちょっとしたコツでグッと描きやすくなります。今回は、メイク初心者さんでもどこにどうやって描けばいいかがすぐわかる、最低限押さえるべき眉メイクの基本をまとめました。【詳細】他の記事はこちら?まずはここ！「眉の土台MAP」を決める初心者さんが眉を描く時にまず悩むの