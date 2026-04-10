ダイソーの園芸コーナーで、珍しい形の「立体鉢底ネット」を発見！山と谷が組み合わさった独自構造が特徴で、従来の円錐型よりさらに通気性や排水性に配慮した設計が目を引きます。水はけや根腐れに悩む植物の、心強い味方になってくれそうな予感。手軽に環境作りができる注目の新形状、早速詳しくチェックしましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鉢底ネット8cm価格：￥110（税込）サイズ（約）：8cm×8cm×3cm内容