ダイソーで見つけた横長の鉢植え。初見では「欠けてる…？」と驚いてしまいましたが、実は便利なのぞき窓付きの優秀プランターでした！受け皿の水量が一目でわかり、水やりの失敗や設置面の汚れを防げる機能派設計。見た目もスッキリで、室内園芸にもぴったりなアイテムですよ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バスケットプランターアイボリー価格：￥110（税込）サイズ（約）：215×107×H90