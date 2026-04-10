セリアで見つけた『水面スタンド』は、波紋デザインでフィギュアやアクリルスタンドを、まるで水上や水中にいるかのように演出できる新感覚のディスプレイグッズ。SNS映えやコレクション展示にぴったりの、ありそうでなかったアイデア商品です。推し活民やミニチュア好きにもおすすめ！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水面スタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：6.2×6.6×1.8cmアクリルス