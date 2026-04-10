演歌歌手のゆき美如が9日までにブログを更新。娘のネットリテラシーに驚いたことを報告した。ゆきは「お夕飯は家族で焼肉へGO」とつづり「珍しくママの隣りで食べてくれた娘モリモリ食べてる姿をまた写真撮ってたら突然、不機嫌そうな真顔で、『ママSNSやってるの?顔は載せてもいいけど、名前とかはダメだよ!!書くとしたら、子どもとか娘にしてよね!個人情報なんだから!』強く言われてビビった」と娘の発言に驚いたことを記した