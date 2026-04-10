◆米大リーグロイヤルズ―ホワイトソックス（９日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のロイヤルズ戦に「２番・一塁」で先発出場。ヘッドスライディングで先制のホームインした。相手右腕ルーゴからストレートの四球を選んで出塁した４回だった。１死後、４番モンゴメリーが右中間二塁打。スピードに乗って三塁を回った村上は、本塁にヘッドスライディ