雅楽師の東儀秀樹（66）が9日、Xを更新。アルバム制作の様子を投稿した。「30thアルバムの制作中」と書き出し、「オリジナル曲『New ASIA』のリメークでギターを録音中」とすると、米国製ハイエンド・エレキギター「トム・アンダーソン」で“泣きのメロディー”を奏でる動画を公開している。この投稿には「すてきなメロディーありがとうございます」「カッコいい歪み音を出されてますね」「Great tone」などのコメントが寄せられて