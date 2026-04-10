平口洋法相は10日の閣議後記者会見で、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案提出が先送りとなったことについて「法制審議会の答申を重く受け止めつつ対応を検討している。できるだけ速やかに提出できるよう力を尽くす」と述べた。