グラビアアイドル秋田そな（21）が9日までにインスタグラムを更新。グラビアを公開した。秋田は「『初恋ソナタ』発売まであと2日」と写真集発売を告知し、ロッカールームで着替え中の写真をアップ。シースルー素材のパンツを着用し、美ヒップの形をくっきりと露出させている。この投稿にフォロワーからは「お尻を出した子一等賞」「見ちゃった」「ナイスヒップです〜可愛い」とコメントが寄せられている。秋田は04年12月25日生ま