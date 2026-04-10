女優の本田望結（21）が9日、自身のXを更新。妹でモデルの紗来（19）の明治大学入学を報告した。望結は「妹が大学生です。泣けます」とつづり、入学式の会場で撮影したツーショットをアップした。この投稿に「姉妹そっくりになってきたね」「早稲田と明治。秀才姉妹」「もうこんなに大きくなって」「感慨深い」「べっぴん姉妹」などと祝福の声が相次いだ。