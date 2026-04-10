ＡＰ通信は９日（日本時間１０日）に今季のＭＬＢの開幕日の平均年俸が昨年より３・４％アップして史上最高額の５３４万ドルだったと報じた。選手トップは２年連続でメッツのファン・ソト外野手（２７）で６１２０万ドル（約９７億３０００万円）、２位はヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手（３０）で４２５０万ドル（約６７億６０００万円）だ。フィリーズのザック・ウィーラー投手（３５）とメッツのボー・ビシェット内