【FW GUNDAM CONVERGE CORE サイコ・ガンダム】 9月発売予定 価格：4,345円 4月10日13時より予約開始 バンダイはプレミアムバンダイにて食玩「FW GUNDAM CONVERGE CORE サイコ・ガンダム」を9月に発売する。価格は4,345円。予約は4月10日13時より。 本商品は2017年9月に発売された「FW GUNDAM CONVERGE EX17 サイコ・ガンダム」のリニューアル版。新たにマ