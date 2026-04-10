元飛び込み日本代表の馬淵優佳さん（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。次女が小学校に入学したことを明かし、長女も交えた親子ショットを披露した。「ついに2人とも小学生」とつづると、桜をバックにした自身とランドセルを背負った長女と次女のショットをアップ。「親の願いは尽きないけれど、結局は『健康で元気に』たったこれだけで十分なんだと、ふと思う」とつづった。馬淵さんの投稿に、フォロワーから