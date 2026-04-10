◇ア・リーグホワイトソックス─ロイヤルズ（2026年4月9日カンザスシティ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で四球を選び、先制点の起点となった。初回の第1打席は四球を選んで出塁すると、4回、先頭で迎えた第2打席でも選球眼の良さを披露。相手先発・ルーゴの初球、内角低めのカーブを球審はストライクとコールしたが、村