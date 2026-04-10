アメリカのトランプ大統領は9日、イランがホルムズ海峡において「とてもひどい対応をしている」と指摘し、停戦合意の内容と異なると批判しました。トランプ大統領は9日、自身のSNSに「イランはホルムズ海峡を、石油の通過を認めるという点で、不名誉と言ってよいほど、とてもひどい対応をしている」と投稿したうえで、「我々が結んだ合意とは異なる！」と批判しました。トランプ大統領は、「イランがホルムズ海峡の完全で即時、そ