10日朝早く、秋田市外旭川の住宅で火事があり、消防の活動が続いています。秋田臨港警察署の調べによりますと、10日午前6時20分ごろ、秋田市外旭川前谷地の55歳の男性の住宅から出火しました。火元の家族が家の中で火が出ているのに気がつき、消防に通報しました。消防によりますと、これまでに逃げ遅れやけが人は確認されていません。現場は陸上自衛隊秋田駐屯地から南西に約500メートルの住宅地です。現在も消火活動が続い